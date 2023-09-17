وزارة التعليم تُنفذ فعاليات مدرسية تضامنية مع ضحايا فيضانات ليبيا

نفَّذت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة فعاليات تضامنية مع ضحايا الفيضانات والإعصار الذي ضرب دولة ليبيا الشقيقة.

وجرى تنفيذ الفعاليات في جميع المدارس الحكومية بقطاع غزة خلال الطابور المدرسي.

وتخلَّلت النشاطات كلمات تضامنية ألقاها عدد من المعلمين والطلبة في الإذاعة المدرسية، إضافة إلى رفع الأعلام الفلسطينية والليبية ولافتات تعبّر عن التضامن الفلسطيني الكامل مع ليبيا.

اقرأ أيضًا: "التشريعي" يُعزّي ليبيا بضحايا الإعصار ويؤكد تضامن شعبنا معهم

وعبَّر الطلبة عن حزنهم العميق وصادق مواساتهم وتضامنهم لما حلَّ بليبيا وشعبها الذين يقفون دوماً مع فلسطين وقضيتها العادلة.

وكما دعا الطلبة العالم إلى إغاثة المحاصرين والمنكوبين من الفيضانات والإعصار وتقديم يد العون للمتضررين وإعادة الإعمار.











المصدر / فلسطين أون لاين