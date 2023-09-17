فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

احتفالًا بما يسمَّى "رأس السنة العبرية".. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

لأول مرة.. الاحتلال يكشف قدرات الطوربيد الأكثر قوة في ترسانة غواصاته

عائلة دوابشة تخشى الإفراج عن المستوطن قاتل أبنائها

أجهزة السلطة تعتقل أسيرًا محرَّرًا من الخليل وتترك أطفاله في الشارع

البلدة القديمة بالخليل.. إغراءات وتسريب عقارات للاستيلاء عليها

مع غياب ميسي.. أتلانتا يسحق إنتر ميامي بخماسية

الأشغال بغزة تستعرض آخر مستجدات بناء المدن المصرية

عودة الحياة تدريجيًا إلى "عين الحلوة" واللاجئون يتفقدون الأضرار

إصابات في اعتداءات على المرابطين على بوابات "الأقصى"

وزارة التعليم تُنفذ فعاليات مدرسية تضامنية مع ضحايا فيضانات ليبيا

وزارة التعليم تُنفذ فعاليات مدرسية تضامنية مع ضحايا فيضانات ليبيا

17 سبتمبر 2023 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
...
وزارة التعليم تُنفذ فعاليات مدرسية تضامنية مع ضحايا فيضانات ليبيا

نفَّذت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة فعاليات تضامنية مع ضحايا الفيضانات والإعصار الذي ضرب دولة ليبيا الشقيقة.

وجرى تنفيذ الفعاليات في جميع المدارس الحكومية بقطاع غزة خلال الطابور المدرسي.

وتخلَّلت النشاطات كلمات تضامنية ألقاها عدد من المعلمين والطلبة في الإذاعة المدرسية، إضافة إلى رفع الأعلام الفلسطينية والليبية ولافتات تعبّر عن التضامن الفلسطيني الكامل مع ليبيا.

اقرأ أيضًا: "التشريعي" يُعزّي ليبيا بضحايا الإعصار ويؤكد تضامن شعبنا معهم

وعبَّر الطلبة عن حزنهم العميق وصادق مواساتهم وتضامنهم لما حلَّ بليبيا وشعبها الذين يقفون دوماً مع فلسطين وقضيتها العادلة.

وكما دعا الطلبة العالم إلى إغاثة المحاصرين والمنكوبين من الفيضانات والإعصار وتقديم يد العون للمتضررين وإعادة الإعمار.

b43ef162-1e46-4566-9201-574350fa3aec.jpg


97e86a17-35c9-4ffd-8c93-67b9908d5499.jpg


27f36cb4-ea7d-408b-886d-bce591ed8f4e.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #التربية والتعليم #وقفة طلابية #اعصار ليبيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة