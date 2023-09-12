"التشريعي" يُعزّي ليبيا بضحايا الإعصار ويؤكد تضامن شعبنا معهم

قدَّمت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، التعازي والمواساة الحارة إلى الشعب الليبي الشقيق بضحايا الإعصارالكبير الذي ضرب عدداً من المدن الليبية وما تبعه من سيول وفياضانات، مؤكدة تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب الليبي.

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وعبَّرت في بيان صحفي على لساد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، عن "تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعب الليبي الشقيق وذوي الضحايا والمفقودين في هذا المصاب الجلل"، وقالت: "نعد مصابكم مصابنا أيضاً، وندعو الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمفقودين والمتضررين، وأن يحفظ ليبيا من كل سوء".

المصدر / فلسطين أون لاين