الرقب: منهجنا المقاوم يسير نحو تحرير الأرض والمقدسات

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حماد الرقب، مساء اليوم السبت، أن المنهج المقاوم الذي تسير عليه حماس يسير نحو تحرير الأرض والمقدسات من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا في كلمة ألقاها الرقب بحفل تأبين أقامته حركة حماس للشهيد براء الزرد، والذي ارتقى مع أربعة شبان آخرين على إثر انفجار عرضي بمخيم ملكة شرق مدينة غزة، مساء الأربعاء الماضي، خلال فعاليات إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال.

وحفل حفل التأبين مئات المواطنين ومن بينهم قيادات ونخب وطنية وذوي شهداء.

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وأوضح الرقب، أن ما تعده المقاومة اليوم من "عدة الجهاد والمقاومة، لن يطول به المقام حتى نصل إلى وعد التحرير والخلاص من الاحتلال.

وتابع: "لقد ورثنا الجهاد والمقاومة ولم يستسلم الفلسطيني في يوم ما"، حاثا جميع أبناء شعبنا على الوقوف خلف المقاومة في المدن والقرى والمخيمات.

بدوره نعى الداعية وائل الزرد نجله الشهيد براء الزرد، مؤكدا أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال يستوجب بذل الغالي والنفيس من أجل كسر قيدهم.

وأضاف في كلمة بحفل التأبين: "نقدم فلذات أكبادنا نصرة لديننا وعقيدتنا وتحريرًا لأسرارنا من سجون الاحتلال".

وتابع: "مستمرون في طريق ذات الشوكة حتى نحرر بيت المقدس من أيدي المحتلين".

المصدر / فلسطين أون لاين