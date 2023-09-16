راصد يتحدَّث عن موعد بدء فصل الخريف فلكيًا في فلسطين ومدَّة استمراره

تحدَّث راصد جوي فلسطيني، اليوم السبت، عن موعد بدء فصل الخريف فلكيًّا أو ما يسمَّى بـ"الاعتدال الخريفي".

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن فصل الخريف فلكيّاً (الاعتدال الخريفي) يبدأ يوم السبت المُقبل 23 سبتمبر حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء ويتساوى عدد ساعات الليل والنهار تقريباً في ذلك اليوم.

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ونوَّه إلى أن فصل الخريف ويستمر لحوالي 3 شهور، وبعد ذلك ندخل في فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي).

وأشار إلى أنه ومع بدء الخريف تتناقص ساعات النهار تدريجياً نتيجةً لتحرك الشمس باتجاه الجنوب بِفعل دوران الأرض حول الشمس مما يؤدّي الى نقصان كمية الإشعاع الشمسي، لتنشط ويبدأ تحرّك الكتل الهوائية الباردة من مصادرها تدريجيّاً.

المصدر / فلسطين أون لاين