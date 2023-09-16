الصحة بغزة تحذّر: مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدّد حياتهم

جدَّد مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة د. علاء حلس، تحذيره من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة من جرَّاء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لغسيل الكلى.

وقال حلس في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن ذلك يشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً يحتاج كل منهم 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعياً لإخراج السموم من أجسادهم الهشة وابقائهم على قيد الحياة.

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وأوضح أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية، لافتًا إلى أن ما يتوفر في أقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10 أيام فقط على أكثر حد.

وأوضح د. حلس أن مستشفيات وزارة الصحة تقدّم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهريًّا وهي تمثل لهم الحياة، مما يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة إلى التحرك العاجل من أجل توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية والتي تعني استمرار الخدمة لهم والإبقاء على حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين