حصيلة.. 63 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس فجر اليوم

أصيب عشر ات المواطنين، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 63 مواطناً أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، مشيراً إلى إصابة مواطنين اثنين برضوض، وآخر بحروق، بينما أخليت ثلاث عائلات من منازلها إثر استهدافها بقنابل الغاز، بينما تعرضت عشرات المنازل لمداهمات وعمليات تفتيش وتنكيل بسكانها وبينهم أطفال.

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بدوره، تصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة، وصدحت مآذن المساجد بالتكبيرات ومناداة الأهالي للتصدي لعدوان الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال فرض الحصار على البلدة، منذ أيام، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية، وتعرضت بيتا لعدة اقتحام وعمليات تفتيش.

وأصيب مستوطنان بجراحٍ، يوم الأربعاء الماضي في عملية إطلاق نارٍ نفذها مقاومون فلسطينيون، قرب بلدة بيتا.

وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تطارد منفذي العملية حدّ اللحظة، وتركز عملياتها في بلدة بيتا.

المصدر / فلسطين أون لاين