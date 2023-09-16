الاحتلال يعتقل الطالب في جامعة بيرزيت المقدسي شادي عميرة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة، أثناء مروره عبر حاجز الجيب العسكري شمال القدس المحتلة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أنه قوات الاحتلال اقتحمن منزل عائلتة عميرة في 7 سبتمبر الجاري وحطمت محتوياته، في محاولة لاعتقاله.

وعميرة هو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، تعرض لاعتقالات عدة على خلفية نشاطه في صفوف الكتلة الإسلامية.

وأفرج عن عميرة من آخر اعتقال له في 22 ديسمبر الماضي، بعد أن أمضى أربعة عشر شهراً في سجون الاحتلال.

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وتعرض عميرة للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنها أثناء توجدها في المسجد الأقصى، وعلى إثر ذلك جرى إبعاده عن الأقصى.

ففي يونيو الماضي أصيب بنزيف في ساقه وتكتل دموي في الدماغ، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل أجهزة السلطة خلال مشاركته في وقفة برام مطالبة بمحاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات.

وخلال الأسابيع الأخيرة اعتقل الاحتلال عدداً من طلاب بيرزيت، بينهم منسق الكتلة الإسلامية الطالب أسامة أبو عيد، ورئيس المجلس السابق يحيى القاروط، وعضو مجلس الطلبة عبد الغني فارس، والناطق باسم الكتلة إبراهيم بني عودة ، والطلاب أحمد صالح، أيهم البرغوثي، وعمرو الطويل، وعمر حمدان، وأنس الريماوي، وعنان صافي، وأحمد تركمان.

بينما تغيب سجون السلطة في الضفة الغربية ثلاثة من طلاب الكتلة في الجامعة وهم يوسف حلايقة أسامة عمر ومعتصم عرمان.

المصدر / فلسطين أون لاين