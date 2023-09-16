الشيخ الخطيب: الرباط بالأقصى والدفاع عنه واجب على كل مسلم

أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن المسجد الأقصى عقيدة للمسلمين وآية منقوشة في كتاب الله، وأن الرباط فيه وشدّ الرحال إليه دفاع عن حوض الرسول الكريم، داعياً لبذل كل جهد ممكن في معركة الإرادات التي نخوضها مع الاحتلال لتثبيت حقنا في المسجد الأقصى ونيل شرف الرباط فيه.

وقال في بيان صحفي، اليوم السبت: إن "المطلوب هو عدم خذلان المسجد الأقصى، وعدم المساومة عليه أو إدارة الظهر له، وأن يشدَّ الجميع الرحال إليه"، محذّراً من أن الأسابيع الثلاثة المقبلة صعبة على المسجد الأقصى المبارك، بسبب دعوات استباحته وتدنيسه من الجماعات الاستيطانية.

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وأوضح الخطيب أن الاحتلال جنَّد كل وسائله بالدعوة لاستهداف وانتهاك وتدنيس المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد، وأن الأحزاب والجماعات الاستيطانية تجيش لاقتحام المسجد المبارك في ما تسمَّى أعياد رأس السنة العبرية والغفران والعرش، منبهاً إلى أن الاحتلال يستغل الواقع العربي والفلسطيني العام وموجة التطبيع العمياء على حساب الصمت عما يجري في المسجد الأقصى.

يُذكر أن جموع المستوطنين دعوا لاستباحة المسجد الأقصى المبارك وإقامة الشعائر التوراتية فيه، والنفخ في البوق، والحضور بلباس الكهانة، وتقديم القرابين النباتية (أغصان من شجر الصفصاف وسعف النخيل).

المصدر / فلسطين أون لاين