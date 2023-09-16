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منها إنقاص الوزن.. 7 فوائد مذهلة لتناول هذا المشروب على معدة خاوية صباحاً

16 سبتمبر 2023 . الساعة 06:11 بتوقيت القدس
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منها إنقاص الوزن.. 7 فوائد مذهلة لتناول هذا المشروب على معدة خاوية صباحاً

إن ماء الكركم مفيد بشكل لا يصدق ويستخدم بشكل متكرر في العلاجات والعناية بالبشرة منذ عدة قرون، ويشتهر ماء الكركم بعلاج جميع مشاكل الجلد والوقاية منها لأنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، كما يساعد في علاج مجموعة واسعة من الأمراض عند تناوله على معدة خاوية في الصباح، بحسب ما نشره موقع "Health Site".


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ويتم تحضير مشروب ماء الكركم منزليًا ببساطة من خلال مزج بعض الكركم الطازج بالماء، وعند تناوله على معدة خاوية في الصباح يحقق سبع فوائد صحية كما يلي:

1. تحسين الهضم

عند تناوله على معدة فارغة، يمكن لماء الكركم أن يعالج بشكل فعال مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة ومتلازمة القولون العصبي.

2. تعزيز فقدان الوزن

يساعد مشروب ماء الكركم في إنقاص الوزن، لأنه يسهم في سرعة حرق الجسم للدهون.

3. تقوية جهاز المناعة

لزيادة المناعة بعد المرض ينصح الخبراء بشرب ماء الكركم على معدة خاوية لعدة أيام متتالية.

4. تقليل الالتهاب

بفضل محتواه الغني بمضادات الالتهاب والأكسدة يقلل ماء الكركم بشكل كبير من أي التهاب يمكن أن يعاني منه الجسم.

5. علاج الاضطرابات الأيضية

يسهم تناول ماء الكركم بشكل متكرر في تحسين مستويات الكولسترول والسكري وضغط الدم. يوصي الخبراء بالمداومة على تناول ماء الكركم على معدة خاوية لمن يشكون من أي نوع من الاضطرابات الأيضية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو السمنة أو مرض السكري.

6. تقليل أعراض الجيوب الأنفية

عند تناوله ساخنًا في الصباح سيساعد ماء الكركم على تقليل أعراض نزلات البرد والسعال. كما يساعد في تقليل الصداع الناجم عن الجيوب الأنفية.

7. تنشيط المخ

يلعب ماء الكركم دورًا مفيدًا أيضًا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز العصبي ويؤدي إلى تنشيط الدماغ وتحسين الحالة المزاجية بشكل طبيعي.

المصدر / وكالات
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