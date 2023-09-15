الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، عن الأسير خليل عواودة من بلدة "إذنا" غربي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، والمعتقل في سجن "عوفر" منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقال عواودة في أول تصريح له عقب الإفراج عنه "إن طريق التحرير يمر عبر الوحدة الوطنية" مشدداً على أن رسالة الأسرى هي "رسالة التكاتف".

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وقال إن السجون تشهد حالة وحدة بين أسرى الفصائل الفلسطينية، التي تمكنت من كسر عنجهية ما يسمى بوزير أمن الاحتلال "إيتمار بن غفير" وأمثاله.

وأفاد "نادي الأسير الفلسطيني بأن عواودة كان قد خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 172 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

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ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن عواودة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" محاولة إدخال هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله.

ولاحقا حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا، وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل (1300 دولار)، مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر.

وواجه الأسير عواودة ظروفا صحية صعبة وخطيرة خلال إضرابه، وعقب تعليقه الإضراب وحتى اليوم ما يزال يعاني من مشاكل صحية، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لنادي الأسير الفلسطيني، قرابة خمسة آلاف و100 أسير، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.

المصدر / فلسطين أون لاين