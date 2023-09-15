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آلاف المستوطنين يقيمون طقوسًا تلمودية أمام حائط البراق

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بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"..

بالفيديو آلاف المستوطنين يقيمون طقوسًا تلمودية أمام حائط البراق

15 سبتمبر 2023 . الساعة 02:52 بتوقيت القدس
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آلاف المستوطنين يقيمون طقوسًا تلمودية أمام حائط البراق

أدى مستوطنون متطرفون طقوساً وصلوات تلمودية عند حائط البراق فجر اليوم الجمعة بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

 كما أقام المستوطنون احتفالات عند سور القدس بعيد "رأس السنة العبرية" و الذي يصادف يومي السبت والأحد.

وأغلقت قوات الاحتلال شوارع في مدينة القدس وسط إجراءات أمنية مشددة استعداداً لإقامة المستوطنين طقوسهم التلمودية في المدينة.

وتحشد جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية، تبدأ الأحد القادم 17 سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.

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وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال.

#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #الأعياد اليهودية #حائط البراق

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