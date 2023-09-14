معروف: نرفض توزيع "أونروا" نشرات تخالف عقيدة شعبنا

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، رفضه توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" نشرات تخالف عقيدة شعبنا وسمته المتدين المحافظ، وتتنافى مع عادات وأعراف وتقاليد مجتمعنا في قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح صحفي مساء الخميس: "أبلغنا إدارة الوكالة رسميا بهذا الموقف الرافض وطالبناها بضرورة سحب هذه النشرات والاعتذار لشعبنا والتحقيق فيما جرى".

وشدد على عدم السماح بتمرير مثل هذه المخططات التي تستهدف ضرب قيم مجتمعنا المحافظ والترويج لمفاهيم وسلوكيات الانحلال الأخلاقي.

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وأضاف معروف: "أن هذا الأمر غير مقبول لدينا ونرى فيه تجاوز واضح من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي، الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات التي تقدم لها الخدمات".

وذكر أن هذه الخطوة تساوق واضح مع محاولات ترويج مفاهيم شاذة عن قيمنا وأخلاقنا وتخالف الفطرة البشرية السوية، مشيرا إلى أنه من الخطورة أن تجند منظمة أممية كوكالة الغوث إمكاناتها وبرامجها لخدمة هدف بعيد تماما عن مبرر إنشائها وهو خدمة اللاجئين من أبناء شعبنا.

واستهجن تخصيص الوكالة مواردها المالية والبشرية لمثل هذه البرامج في ظل الحديث عن أزمات مالية تسببت بإيقاف العديد من البرامج والخدمات الضرورية.

المصدر / فلسطين أون لاين