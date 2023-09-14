علقم: دعوات الاحتلال لاقتحام الأقصى جزء من مخطط خبيث لاستهدافه

أكد الباحث والمحلل السياسي فرحان علقم، أن دعوات المستوطنين وجماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال أعيادهم المزعومة، تأتي ضمن مخطط خبيث يستهدف المسجد الأقصى كمكان مقدس للمسلمين.

وأشار علقم إلى أنه لا بد من التأكيد على أن هذه الدعوات ليست للنزهة، أو مجرد الاقتحام أو لأداء بعض الطقوس، وإنما هي استهداف لمقدسات شعبنا وأمتنا.

وأضاف أن المسجد الأقصى له مكانته العقائدية والتي من خلالها يتمتع برمزية عظيمة ليس عند الفلسطينيين فحسب، بل لدى المسلمين جميعا وهو بهذه الرمزية يوحد المسلمين جميعا على حب فلسطين وعلى تأييد القضية الفلسطينية.

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وشدد علقم على أن المخطط الخبيث هذا لا يستهدف فقط هدم المسجد الأقصى، وإنما الهدف الحقيقي منه هو بناء الهيكل المزعوم ليحتل الرمزية الكبرى ليهود العالم.

وأوضح أن الاحتلال وجماعات الهيكل يريدون التخلص من الرمزية العظيمة للمسجد الأقصى لدى المسلمين، وصناعة رمزية ليهود العالم مكانها، لافتاً إلى أن الجماعات المتطرفة لن تكف عن محاولاتها في الوصول لهدم الأقصى.

وبيّن أن مخططات الاحتلال تتطلب رفع مستوى الوعي لدى أبناء شعبنا والأمة كلها، بحجم الخطر وسبل التصدي لهذا الخطر.

ودعا إلى الاستمرار في التصدي لهذا المخطط الخبيث بما يلزم لإفشال هذا المخطط وحماية المسجد الأقصى والحفاظ على قدسيته ورمزيته ومكانته، والبدء بالرباط والحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى ودعم المرابطين.

وتحشد جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية، تبدأ الأحد القادم 17 سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.

وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين