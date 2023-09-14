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استمر 23 يوما.. الأسير ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

الاحتلال يحكم أسيرًا جريحًا 20 سنة بتهمة تنفيذ عملية طعن

استمر 23 يوما.. الأسير ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

14 سبتمبر 2023 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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علق الأسير ماهر الأخرس، مساء اليوم الخميس، إضرابه عن الطعام، والذي استمر لـ23 يوماً متوالياً، لإتاحة الفرصة لمحاميه للتفاوض مع نيابة الاحتلال.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن "الأسير ماهر الأخرس علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة (23) يومًا، وذلك لإعطاء فرصة لمحاميه للتفاوض".

وأوضح النادي، أن القرار جاء من الأسير الأخرس بعد تعيين جلسة في 26 أكتوبر القادم.

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وكان الاحتلال قد وجه للأسير الأخرس لائحة (اتهام)، تتضمن تهم (حول التحريض، وتقديم خدمات).

يُشار إلى أن الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، كان قد أعلن إضرابه لحظة اعتقاله في 23 آب/ أغسطس المنصرم.

ويعد من قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وهو كذلك أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل (الجلمة).

المصدر / فلسطين أون لاين
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