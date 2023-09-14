الزراعة تقدّم إرشادات للمزارعين للتعامل مع المنخفضات

غزة/ رامي رمانة:

نشرت وزارة الزراعة في غزة أمس، جملة من الإرشادات للمزارعين ومربي الماشية والدواجن لتفادي أضرار المنخفضات الجوية، كما بيّنت نسبة كميات الأمطار التي هطلت على محافظات قطاع غزة فجر أمس.

ودعت الوزارة في بيان لها، ضرورة التواصل مع دوائر الإرشادات وخدمات المزارعين في المحافظات في حال حدوث أي طارئ.

من جهة أخرى، أوضحت وحدة التربة والري بالوزارة، أن متوسط هطول الأمطار لكل المناطق في قطاع غزة (358.5ملم)، بنسبة هطول 5.9% من المعدَّل العام للمحافظات.

وسجَّلت منطقة النصيرات أعلى نسبة هطول لإجمالي العام (2022-2023) بمتوسط سنوي (354 ملم) وبنسبة 6.5%، فيما سجَّلت محافظة رفح بمتوسط سنوي (236ملم) وبنسبة 10.6% .

وقالت إن كمية المياه التي هطلت حتى صباح اليوم بلغت حوالي 20.9 ملم، والفرصة لا تزال مهيأة لمزيد من الهطول خلال الأيام القادمة.

من جانبه، قال الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي إن هطول الأمطار على قطاع غزة، بدَّد مخاوف المزارعين من الجفاف وزاد من تفاؤلهم خلال موسمي الخريف والشتاء المقبلين.

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وأوضح الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أن الأمطار عملت على غسل الأشجار من الغبار والملوثات، مما يعزز فرص التمثيل الضوئي لها، منبهًا إلى أن هذه الأمطار تعادل وربما تتفوق على الفوائد التي يمكن أن تقدمها الأسمدة التقليدية.

وأضاف الوحيدي أن الأمطار ساهمت في تنظيف التربة من الأملاح المتراكمة في وقت الجفاف، ما سيسهم في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاج المحاصيل.

ولفت الانتباه إلى أنها أيضًا تعيد النشاط للكائنات الحية المفيدة في التربة، ما يعزز البيئة الزراعية، ويساهم في تقليل انتشار الحشرات الضارة والآفات الممرضة للنباتات.