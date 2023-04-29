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راصد جوي: يتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة

29 ابريل 2023 . الساعة 03:06 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة السبت، حيث يميل الطقس للبرودة اكثر.

ووفقاً لتوقعات الراصد الجوي، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار بشكل رئيسي في شمال البلاد المُحتلة وشمال الضفة واجزاء من وسطها، وبفرص أقل متواضعة ومحدودة بالنسبة لجنوب الضفة والقطاع.

وكانت الأرصاد الجوية أوضحت تفاصيل الحالة الجوية للأيام المقبلة، مشيرة الى أن كتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد يوم السبت لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية.

ووفقاً للأرصاد الجوية، فستتساقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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