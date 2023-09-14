"الأسرى": الأسير قاسم مسلم يواجه تدهوراً كبيراً في حالته الصحية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تدهور حاد في الحالة الصحية للأسير قاسم معروف مسلم (52 عامًا)، المعتقل منذ تاريخ 15 نوفمبر 2000، والقادم من بلدة تلفيت في نابلس.

وفقًا لمحامية الهيئة شيرين عراقي، يعاني الأسير مسلم من مرض السكري منذ عام 2014، وتفاقمت حالته مؤخرًا حيث ارتفع معدل السكري في دمه إلى 450، مما استدعى حقنه بثلاث جرعات من الإنسولين يوميًا.

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وأشارت عراقي إلى أن الأسير مسلم يعاني أيضًا من مرض ارتفاع ضغط الدم منذ عام 2008، وقد زادت تدهورًا مع شعوره بشدة في الأعصاب وتشنجات وأوجاع حادة في رجليه ويديه، حيث أصبح غير قادر على تحريك أطرافه، وعندما تم عرضه على عيادة السجن، أُخبر أن هذه الأعراض قد تكون نتيجة للضغط ومرض السكري، لكنه بحاجة ماسة إلى استشارة طبيب مختص في أقرب وقت ممكن نظرًا لتدهور حالته الصحية المستمر.

يجدر بالذكر، أن الأسير مسلم محكوم بالسجن لمدة 30 عامًا، وما تبقى من عقوبته حاليًا هو 7 سنوات.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتقديم الرعاية الطبية اللازمة والعناية الصحية العاجلة للأسير مسلم في ظل تدهور حالته الصحية المتسارع.

المصدر / فلسطين أون لاين