تدهور الوضع الصحي للأسير قاسم مسلم من نابلس

قال نادي الأسير إنّ تدهورًا طرأ على الوضع الصحيّ للأسير قاسم مسلم (54 عامًا) من بلدة تلفيت بمحافظة نابلس، والمعتقل منذ عام 2000، والمحكوم بالسّجن لمدة 30 سنة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الإثنين، أنّ الأسير مسلم القابع في سجن (جلبوع)، عانى مؤخرًا من تشنّجات متكررة في أرجله، ومشكلات في الأعصاب، وترفض إدارة السّجن تزويده بالعلاج اللازم، وإلى جانب ذلك، فإنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم منذ عام 2008، ومن السكري منذ عام 2014، ومشكلات دائمة في العمود الفقري منذ نحو 10 سنوات.

يُشار إلى أنّ الأسير مسلم واجه عقب اعتقاله عام 2000، تحقيقًا قاسيًا وطويلًا، وحرم الاحتلال زوجته من زيارته بعد اعتقاله لمدة أربع سنوات متتالية.

والأسير مسلم متزوج وأب لخمسة أبناء، كانت أكبر بناته تبلغ من العمر 9 أعوام حينما اعتُقل، وأصغرهم نجله رأفت، وكان يبلغ من العمر في حينه شهرين ونصف الشهر.

وحُكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 23 سنة، ولاحقًا أضيف على حكمه 7 سنوات، ليصبح حكمه 30 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين