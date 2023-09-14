موعد الحكم بقضية اللاعب سامي قعدان

غزة / مؤمن الكحلوت:

حددت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم الأسبوع القادم موعداً، لتسليم القرار النهائي بقضية اللاعب سامي قعدان، بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للجنة.

وكان نادي شباب رفح قد تقدم بطعن للجنة الاستئناف على قرار اتحاد الكرة، بقيد اللاعب على كشوفات نادي خدمات رفح، وقدم كافة الأوراق التي بحوزته، وتوقيع اللاعب على استمارة.

وتعقد اللجنة يوم السبت القادم اجتماعها الختامي لمناقشة القضية، بعد الانتهاء من المداولات، واستلام كافة الأوراق والمستندات من الناديين، وانتهاء مرافعاتهم، ومن ثم عقد اجتماعا اخر يتم فيه الإعلان عن الحكم النهائي بالمصادقة على قرار الاتحاد أو إعادة النظر في ذلك.

وشهدت الفترة الماضية عقد عدة جلسات تم استدعاء فيها اللاعب والاستماع لإفادته، قبل أن يتم الاستماع لشهادة الشهود على الكتاب الموقع من اللاعب والذي تعهد فيه بالعودة لناديه خدمات رفح بعد الانتهاء من تجربة الاحتراف في مصر.

وأوقف اتحاد كرة القدم قعدان حتى نهاية مرحلة الذهاب من بطولة الدوري، بعد توقيعه على كشوفات ناديي شباب وخدمات رفح، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة ألف دينار أردني.

ولوح نادي شباب رفح بالتوجه للمحكمة الرياضية في نهاية المطاف، في حال لم يحصل النادي على حقه بقيد اللاعب قعدان، على كشوفاته باتحاد كرة القدم.

وكان نادي شباب رفح قد حصل على ورقة استغناء اللاعب قعدان، من نادي كيما أسوان المصري ودفع مبلغ مالي مقابل ذلك، وتعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم قادمة.

ووقع قعدان على استمارة لنادي شباب رفح في زيارته السابقة إلى غزة بشهر يناير الماضي، إلا أن خدمات رفح اعترض على عملية انتقاله في ظل ارتباط اللاعب باتفاق موثق على أن يعود للأخضر في حال قرر العودة لغزة.

ورحل قعدان عن خدمات رفح في سبتمبر عام 2021 وانضم حينها إلى نادي ديروط، قبل أن ينتقل بعدها بأشهر إلى صفوف كيما أسوان، الذي رفض بدوره الاستغناء على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.