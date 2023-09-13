إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

أصيب خمسة مواطنين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشاركين في مسيرة قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء.

وتظاهر مئات المواطنين، على أرض ملكة شرق غزة، في ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة، وذكرى توقيع اتفاقية أوسلو.

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وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين ما أدى إلى إصابة 5 منهم بقنابل غاز مباشرة نقلوا إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن 5 مواطنين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي جراء تعرضهم لإصابات مختلفة من قبل قوات الاحتلال شرق غزة.

ومن بين المصابين مراسل إذاعة الأقصى الزميل الصحفي إسماعيل أبو عمر، الذي أصيب بقنبلة غاز في صدره.

المصدر / فلسطين أون لاين