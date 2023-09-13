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الاحتلال يهدم محلاً تجاريًّا في جبل المكبّر بالقدس

13 سبتمبر 2023 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم محلاً تجاريًا في جبل المكبر بالقدس

أفادت مصادر مقدسيّة، اليوم الأربعاء، بأنّ جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني هدمت محلاً تجاريًا في بلدة جبل المكبر جنوب المدينة.

وأوضحت المصادر، أنّ جرافات الاحتلال هدمت محلاً تجاريًا، يعود للمقدسي محمد مطر.

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ويُشار إلى أنّ بلدية الاحتلال تواصل استهداف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم التراخيص بسهولة، كما أنّهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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