أهالي جبل المكبر يجبرون الاحتلال على تأجيل هدم 5 محالّ

تمكنت عائلة مقدسية، اليوم الإثنين، من انتزاع حكم قضائي، بتأجيل عملية هدم محالها التجارية في حي الصلعة في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، لمدة أسبوعين إضافيين.

وصباح اليوم، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لحي الصلعة في جبل المكبر، وشرعت بإخلاء ثلاثة محال تجارية تمهيدًا لهدمها، لكن عائلة صري التي تملك المحال التجارية تمكنت من انتزاع قرار بتأجيل عملية الهدم لـ 14 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت عددا من المستأجرين على إخلاء محالهم التجارية في جبل المكبر، ولكنّ انتزاع مالك المحال هذا القرار، حال دون هدمها بمحتوياتها.

وتصدى أهالي جبل المكبر، لجرافات بلدية الاحتلال ما حال دون تنفيذها هدم محل تجاري ونادي رياضي.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن جبل المكبر المحامي رائد بشير في تصريحات له، إن أصحاب المحلات والمجاورين لهم من السكان وضعوا سياراتهم أمام المحل والنادي الرياضي المقرر هدمهما اليوم، ما حال دون وصول جرافات بلدية الاحتلال لهما.

وأوضح أن وضع عشرات السيارات أمام المحلات التجارية، أدى إلى إغلاق الطريق أمام الجرافات وأزمة مرورية بالمكان، وتمكن محاميهم من الحصول على أمر بتأجيل قرار الهدم 14 يومًا لإخلاء المحل والنادي.

ولفت بشير إلى أن موظفي البلدية طالبوا صاحبي محل بيع الهواتف النقالة والنادي الرياضي في حي الصلعة بجبل المكبر بإخلائهما لتنفيذ عملية الهدم، ولكنهما رفضا.

وبين أنه يوجد في حي الصلعة عدة محلات تجارية مبنية منذ أكثر من 15 عامًا، وتعتبر ضمن المنشآت المهددة بالهدم ضمن مخطط الشارع الأمريكي.

وأكد بشير أنها المرة الرابعة التي تفشل فيها بلدية الاحتلال من تنفيذ هدم بالبلدة منذ بداية العام.

المصدر / فلسطين أون لاين