نقابة الأطباء بالضفة تعلّق إجراءاتها التصعيدية رغم استمرار الأزمة

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أفاد عضو مجلس نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة د. أحمد زواهرة بتعليق النقابة إجراءاتها النقابية التصعيدية، في إثر حوار مع حكومة اشتية برام الله.

وأوضح زواهرة لصحيفة "فلسطين" أمس، أنه رغم وجود حوار بين النقابة وحكومة اشتية لم يتم إنهاء الأزمة القائمة أو الوصول إلى انفراجة، مشيرًا إلى أن المسؤول في وزارة الصحة لم يعتذر للأطباء بعد إساءته لعدد منهم.

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وكانت نقابة الأطباء طالبت في وقت أمس، جميع أطباء المستشفيات الحكومية بترك العمل.

وتتهم نقابة الأطباء حكومة اشتية بالتنصل مما تمَّ الاتفاق عليه مع النقابة لإنهاء الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بالاحتجاج حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين والمتجاوزين على القانون الفلسطيني.

وتطالب النقابة وزارة الصحة بمحاسبة أحد المسؤولين فيها بعد إساءته لأطباء مستشفى جنين الحكومي ومهاجمتهم واتهامهم بالتقصير بالعمل، في أثناء مؤتمر بحضور سفراء لعدد من الدول.

المصدر / فلسطين أون لاين