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خلال مناقشة برنامج جودة تعليم العلوم والرياضيات

وفد ياباني رفيع يُشيد بتطور التعليم في غزة

13 سبتمبر 2023 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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وفد ياباني رفيع يُشيد بتطور التعليم في غزة

أشاد وفد ياباني رفيع بتطور التعليم في غزة وذلك خلال مناقشته برنامج جودة تعليم العلوم والرياضيات في قطاع غزة.

وقال السيد كوجي ساتو المسؤول في مؤسسة جايكا اليابانية في لقاء خاص مع إعلام وزارة التعليم : التعليم في غزة في مستوى جداً ممتاز، وقمنا بعمل استبيان واختبار للطلبة في مجال العلوم والرياضيات، وغزة حصلت على أعلى علامات ومستوى، وكانت أعلى من نابلس ورام الله والخليل.

وقد استقبلت وزارة التعليم الوفد الياباني برئاسة السيد كوجي ساتو لمناقشة برنامج جودة تعليم العلوم والرياضيات الذي يُنفّذ للعام الثالث على التوالي في المدارس الفلسطينية.

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وشارك في اللقاء الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د.محمود مطر، والمدير العام للإشراف والتأهيل التربوي د. جمال الفليت، والمدير العام للأنشطة الطلابية أ.حمدي الدلو، ومدير دائرة المباحث العلمية د.ريما الخطيب.

وخلال اللقاء أشاد مطر بجهود مؤسسة جايكا اليابانية ودولة اليابان في التعاون مع الوزارة لتنفيذ مشاريع تفيد التعليم الفلسطيني.

وأكد أن الوزارة تحرص على تطبيق البرامج والمشاريع التي تُجوّد العملية التعليمية بشكل كبير وتؤدّي إلى رفع التحصيل العلمي لطلبتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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