وزارة التعليم تشرع بعقد الامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية 2023"

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بعقد الامتحان التطبيقي الشامل الموحد "الدورة الصيفية للعام 2023"، وذلك في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

حيث بدأت اليوم الثلاثاء اختبارات الشق النظري وستستمر حتى يومي (الأربعاء والخميس) فيما يُستكمل الشق العملي أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (17_18_19_20/9/2023م) في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

وتفقد وفد من الوزارة قاعات الامتحان للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث ضم الوفد د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. خليل حماد مستشار الوكيل للتعليم العالي، وم. عبد الرحمن جبر المدير العام للكليات والتعليم المهني، ود. علي أبو سعدة المدير العام للتعليم الجامعي، وم. أسامة يونس المدير العام لتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام في التعليم العالي، وكان في استقبالهم د. سعيد الزبدة رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، ود. تامر اشتيوي نائب رئيس الكلية الجامعية للشؤون الأكاديمية.

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وقدَّم القدرة الشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاز هذا الامتحان الوطني، كما قدَّم الشكر للكلية الجامعية وجميع الكليات التي تستضيف الامتحان، مثمناً دور جميع الكوادر العاملة في الامتحان من الوزارة والمؤسسات التعليمية.

وذكر القدرة أن الامتحان الشامل ينفذ وفق أساليب وطرق وإجراءات حديثة ومحوسبة.

بدوره أفاد جبر أن وزارة التعليم أنجزت جميع الإجراءات الفنية والعملية لتطبيق الامتحان بالصورة المناسبة، مبيناً أنه يتقدَّم للامتحان قرابة (1955) طالب/ة ، بواقع (122) تخصصًا، بما يعادل (94) مادة امتحان.

من جانبه أكد الزبدة استعداد الكلية الجامعية لتقديم كل الإمكانات لإنجاح المسيرة التعليمية بكل مكوناتها، مشيداً بالشراكة التعاونية الدائمة مع وزارة التربية والتعليم العالي .

المصدر / فلسطين أون لاين