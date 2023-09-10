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التعليم تنشر أسماء وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل 2023

10 سبتمبر 2023 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة أسماء وأماكن وتوقيت عقد الامتحان التطبيقي الشامل 2023.

وقالت الوزارة إن الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023م، سيبدأ الامتحان النظري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (12-13-14 /9 /2023م)، وذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

والامتحان العملي بحسب الوزارة سيكون أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (17-18-19-20 / 9 /2023م) في عدد من الكليات.

- رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل عبر الرابط التالي اضغط هنا

- بيانات المتقدمين للامتحان التطبيقي الشامل اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
#التعليم #وزارة التربية والتعليم #الامتحان التطبيقي

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