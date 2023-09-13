آبل تكشف عن "آيفون 15" وتتحول إلى شاحن "سي ـ يو إس بي"

كشفت شركة أبل الأمريكية النقاب عن أحدث خط إنتاج لها، وهو "آيفون 15" iPhone 15، الذي سيكون لأول مرة بدون منفذ لايت ننج Lightning الخاص بالشركة، والتحول لصالح منافذ سي ـ يو إس بي USB-C الخاضعة للقوانين الأوروبية.

وذكرت أبل في بيان، صدر فجر الأربعاء، أنها أضافت رزمة تحسينات لهاتف "آيفون 15"، بما في ذلك كاميرات أفضل وانحناءات أقل حول الشاشة.

ويتميز طرازا برو Pro المتطوران، اللذان يبدأ سعرهما من 999 دولارا، بجسم أخف من التيتانيوم ومعالجات متطورة، قالت الشركة إنها تزيد الأداء بشكل كبير.

ويستبدل الهاتف الجديد، مفتاح كتم الصوت في الطرز السابقة، بزر جديد يمكن الضغط عليه لاستخدام كاميرا الهاتف أو بدء تسجيل صوتي، بحسب البيان.

وزاد: "تتمتع الهواتف المتطورة أيضا بالقدرة على تسجيل فيديو ثلاثي الأبعاد، يمكن مشاهدته في سماعة الواقع المعزز التي ستطلقها شركة آبل العام المقبل".

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ورفعت شركة أبل سعر هاتف آيفون برو ماكس iPhone Pro Max -الطراز الأفضل للشركة- بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 1199 دولارا.

ويتميز الهاتف الأكبر حجما بالكاميرا الأكثر تطورا في المجموعة، كما تقول الشركة، مع تقريب بصري خمسة أضعاف، مما ساهم في أول زيادة في أسعار تشكيلة iPhone منذ خمس سنوات.

تعتمد طرازات "آيفون 15" الأساسية، والتي تبلغ تكلفتها 799 دولارا و899 دولارا، العديد من الميزات المتوفرة في طرازات آيفون برو للعام الماضي، بما في ذلك معالج العام الماضي وDynamic Island، وهو شريط أدوات أعلى الشاشة؛ فيما توفر تشكيلة آيفون بأكملها الشحن اللاسلكي.

ويأتي التحول إلى منفذ USB-C، في وقت تهدف الشركة إلى تقليل النفايات الإلكترونية، وتوفير أموال العملاء من خلال جعل منفذ واحد متوافقا عبر مجموعة من الأجهزة.

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وعلى الرغم من أن شركة أبل قاومت هذا التغيير الذي فرضته أساسا المفوضية الأوروبية، إلا أنها ستجعل من الممكن استخدام نفس سلك سي يو إس بي USB-C الذي يعمل على تشغيل جهاز Mac لشحن جهاز iPhone.

وبالإضافة إلى آيفون، كشفت الشركة عن سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro المزودة بعلبة شحن USB-C.

واستغل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، حدث آيفون لتذكير العملاء بسماعة الواقع المعزز الجديدة، والتي كشفت عنها في يونيو/حزيران الماضي قبل إصدارها العام المقبل.

ولكن حتى بعد إصدار سماعات الرأس في العام المقبل، سيظل جهاز آيفون هو المحرك لأعمال آبل بحسب البيانات المالية للشركة، إذ تبيع الشركة أكثر من 200 مليون جهاز آيفون سنويا، وتجمع حوالي 200 مليار دولار.

المصدر / الأناضول