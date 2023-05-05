إيرادات أبل وأرباحها تفوق التوقعات بفضل نمو مبيعات آيفون

أعلنت شركة أبل يوم الخميس عن إيرادات وأرباح ربع سنوية أعلى من توقعات وول ستريت، مع ارتفاع مبيعات آيفون وتراجع مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء أقل مما كان يخشى المحللون.

قالت أبل إن مبيعاتها للربع الثاني من العام المالي المنتهي في الأول من أبريل نيسان انخفضت 2.5 بالمئة إلى 94.84 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاضها 4.4 بالمئة إلى 93 مليار دولار، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وكانت الأرباح ثابتة عند 1.52 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات بانخفاضها 5.7 بالمائة إلى 1.43 دولار للسهم، بحسب بيانات رفينيتيف.

وارتفعت أسهم أبل اثنين بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك لرويترز في مقابلة يوم الخميس إن الشركة سجلت رقما قياسيا في الربع الثاني من العام المالي لمبيعات آيفون، فيما يرجع الفضل في جانب منه إلى انتقاء مستخدمين جدد في أسواق مثل الهند، حيث توجه كوك في الآونة الأخيرة لافتتاح أول عدد من متاجر البيع بالتجزئة للشركة.

وقال كوك "لقد سُررنا بأدائنا في الأسواق الناشئة. حققنا أرقاما قياسية لقاعدة آيفون الراسخة في كل قطاع جغرافي، ومبيعاتنا كانت قوية جدا في الأسواق الناشئة، لا سيما في البرازيل والهند والمكسيك".

وأضاف أن الأزمات في سلاسل التوريد اختفت.

وأردف "لم يكن لدينا نقص في المواد على الإطلاق خلال الربع في أي من المنتجات".

تراجع مبيعات الأجهزة

لكن لم تكن جميع أعمال أبل محصنة من الركود في مجال الإلكترونيات، إذ انخفضت مبيعات أجهزة ماك بشدة بينما تراجعت إيرادات آيباد.

كما انخفضت المبيعات في الصين 2.9 في المئة إلى 17.8 مليار دولار، وهو انخفاض أكبر قليلا من إجمالي الإيرادات.

وأعلنت أبل في الأسابيع القليلة الماضية عن خدمات جديدة مثل حساب توفير عالي العائد، لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون رؤية المنتج الرئيسي التالي من أجهزة الشركة.

وذكرت بلومبرج أن أبل قد يكشف عن سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط في وقت قريب، ربما الشهر المقبل، عندما تعقد مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات.

وارتفعت مبيعات آيفون 1.5 بالمئة إلى 51.33 مليار دولار، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 3.3 بالمئة إلى 48.9 مليار دولار، وفقا لرفينيتيف.

وتراجعت مبيعات أجهزة ماك بأكثر من 30 بالمئة إلى 7.17 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين بانخفاض 25 بالمئة إلى 7.8 مليار دولار، حسبما ذكرت رفينيتيف.

وانخفضت مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء من أبل، والتي تشمل إيربودز وأبل ووتش، بأقل من واحد بالمئة إلى 8.76 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 4.4 بالمئة إلى 8.4 مليار دولار.

وكان أكبر قطاعات أبل نموا هو قطاع الخدمات، الذي يتضمن منتجات مثل آي كلاود وأبل باي، إذ نما 5.5 بالمئة إلى 20.9 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

المصدر / رويترز