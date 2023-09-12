مشعل: شعبنا على طريقه الصحيح نحو التحرير واستعادة حقوقه

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الثلاثاء، أن شعبنا في طريقه الصحيح بما لا يدع مجالًا للشك أنه يتجه نحو التحرير واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة بإذن الله.

وقال مشعل، في تصريح صحفي، إن الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة إنجاز وطني فلسطيني تاريخي، سجَّلته المقاومة بأيدي مقاوميها الأشاوس في غزة، وبفعل المقاومة في الضفة والعمليات الاستشهادية البطولية في العمق الإسرائيلي، وبدعم وإسناد شعبنا وأمّتنا في الشتات.

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ولفت إلى أن مرور الذكرى السنوية الثامنة عشرة للاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة مناسبة مهمة للتأكيد على صوابية خيار المقاومة، ومحوريتها في استراتيجية التحرير ومشروعنا الوطني، ونجاعتها وقدرتها على تحقيق ما لم تحققه المفاوضات العبثية مع الاحتلال، واستجداء حقوقنا منه.

وأشار مشعل، إلى أن هذه الذكرى أثبتت قدرة المقاومة على دحر الاحتلال من غزة، مشيرًا لتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية التي أثخنت في الاحتلال وجنوده ومستوطنيه.

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وتابع: "إن ذلك شكَّل صورة نموذجية لحالة الانخراط الشامل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج، مع إسناد أمتنا وانخراطها المباشر المنتظر في المعركة، بما يحقق أهدافنا وتطلعاتنا في تحرير أرضنا وقدسنا ومسرانا وأسرانا، بإذن الله، وحينها يفرح المؤمنون بنصر الله، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا”.

ويوافق اليوم (12 أيلول/سبتمبر) الذكرى الـ18 لاندحار قوات الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، بعد مقاومة باسلة ونوعية للمقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين