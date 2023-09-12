عميد عائلة الجعبري: السلطة تستهدفنا وسنتوجه للقضاء لوضع حد لاعتداءاتها

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد عميد عائلة الجعبري في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فريد الجعبري، أن العائلة مستهدفة من أجهزة أمن السلطة لأسباب غير معروفة.

وقال الجعبري لصحيفة "فلسطين": إن "اعتداءات أجهزة أمن السلطة على أبناء عائلة الجعبري بالطريقة المهينة التي جرت مؤخراً سبقها اعتداءات أخرى، ولكن تلك الاعتداءات سيتم وقفها من خلال القانون".

وأوضح الجعبري أن العائلة ستتجه إلى القضاء من أجل وقف اعتداءات السلطة وأخذ حقوق أبنائها، ولن تقوم بتجاوز القانون.

وبين أن العائلة توجهت إلى أجهزة الأمن، مقترحة تسليم الشابين اللذين اعتقالهما ومع ذلك، إلا أنها رفضت هذا الطلب، وكان الاعتقال بطريقة تشبه اعتقالات المستعربين التابعين لجيش الاحتلال.

وأضاف: "لم يجعلوا مجالًا للناس أن تقارن بين أجهزة أمن السلطة وجيش الاحتلال بعد إهانة الشابين عند اعتقالهما".

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وأشار إلى أن أجهزة أمن السلطة لا تزال تعتقل الشابين وترفض إظهارهما لأحد.

وذكر أن العائلة دعت إلى اجتماع على مستوى عشائر الخليل لعرض ما حدث مع أبناء العائلة.

وسادت حالة من الغضب والانفلات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أول أمس، بعد إهانة أجهزة أمن السلطة شابين من عائلة الجعبري، إحدى العائلات العريقة في المدينة.

وانتشر فيديو قصير لشابين على المواقع الإخبارية، بعد أن جرد أفراد أمن السلطة الجزء العلوي من جسديهما من الملابس داخل أحد المقرات الأمنية بالخليل.

وأحاط عدد كبير من أفراد أمن السلطة الملثمين المدججين بأسلحة متنوعة بالشابين كما ظهر بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

وأثار المشهد غضب عائلة الجعبري وحذر شبابها عناصر أمن السلطة من السير في شوارع الخليل قبل محاسبة المعتدين على أبناء العائلة وتصويرهم في وضع مهين.