هدوء حذر يسود "عين الحلوة" بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

قالت مصادر فلسطينية، إن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، يشهد منذ ساعات الصباح هدوءًا حذرًا، بعد التوصل أمس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحدثت خلال الليل عددًا من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وتفجير عدد من العبوات الناسفة.

وجاء وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه أمس، خلال اجتماع عُقد بين المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان.

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وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بلغت فيه حصيلة القتلى 10 أشخاص، في حين أصيب العشرات في أعمال العنف في مخيم عين الحلوة التي اندلعت ما بين عناصر حركة فتح ومجموعات مسلَّحة.

وبعد وقف لإطلاق النار استمر شهرًا، تجدّد القتال مطلع الأسبوع وأدَّى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، ينتمي 6 منهم إلى حركة فتح، واثنان آخران ينتميان لفصائل إسلامية أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين