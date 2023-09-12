زلزال المغرب.. تواصل عمليات الإنقاذ لليوم الخامس

تواصل فرق الإنقاذ بالمغرب، الثلاثاء، عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم الخامس على التوالي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال عدد من الوفيات والعالقين تحت الأنقاض، وذلك في مناطق متفرقة تضررت جراء الزلزال، بحسب مراسل الأناضول وشهود عيان.

وأفاد المراسل أن أهالي المتضررين شاركوا في عمليات الإنقاذ حيث نجح مواطنون في انتشال عدد من العالقين.

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ورافقت ذلك مبادرات شعبية لدعم ضحايا الزلزال حيث توافدت على المناطق المتضررة عشرات الشاحنات والمركبات المحملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية كالأغطية والفراش، وفق ما نقلته منصات التواصل الاجتماعي.

والأحد، أعلنت الحكومة فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات المالية التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.

كما أعلنت الداخلية المغربية، الأحد، الموافقة على عروض مساعدة أربع دول لدعم جهود الإنقاذ، وهي إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات.

وباشرت فرق الإنقاذ الأجنبية عملها لتلتحق بنظيرتها المغربية مباشرة، عقب وصولها إلى المملكة الأحد.

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وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة، 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز، حيث طال عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه "الأعنف منذ قرن".

وحتى الاثنين، أفادت بيانات وزارة الداخلية أن الزلزال أودى بحياة 2862 شخصا وأصاب 2562 آخرين، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.

المصدر / الأناضول