المغرب: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2497 شخصاً

أعلنت وزارة الداخلية في المغرب ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، يوم الجمعة الماضية، إلى 2497 قتيلا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة (9:00 ت غ) من يوم الإثنين، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476".

و أفاد البيان بأن رجال الإنقاذ المغاربة الزمن -بدعم من فرق أجنبية- للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل.

وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها الإمارات وقطر وبريطانيا وإسبانيا، لمواجهة تداعيات الزلزال.

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وذكرت وزارة الداخلية، أن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ"، مشيرة إلى أن هذه الفرق بدأت التواصل مع نظيراتها المغربية لتنسيق جهودها.

من جانبها، قالت إسبانيا إنها أرسلت "86 عامل إنقاذ إلى المغرب مع كلاب متخصصة في البحث عن ضحايا، في حين أقلعت رحلة إنسانية قطرية مساء الأحد من قاعدة العديد الجوية في ضواحي الدوحة"، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

وأشارت الداخلية المغربية إلى إمكان "اللجوء لعروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة" إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا ترحيب المملكة "بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".

وفي سياق متصل، أعلنت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة و(إسرائيل) استعدادها لتقديم المساعدة للمغرب وعبرت عن تضامنها معه بعد الزلزال الأعنف الذي شهدته المملكة وأسفر عن 2122 قتيلا و2421 جريحا وفقا لأحدث حصيلة للضحايا نشرتها وزارة الداخلية الأحد.

وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض بدأت السلطات في نصب الخيام في الأطلس الكبير حيث دمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.

المصدر / وكالات