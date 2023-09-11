تمهيداً للعدوان على الأقصى.. اعتقالات واسعة في القدس تطال مرابطين ونشطاء وطلابًا

صعَّدت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال التي تستهدف المقدسيين في أحياء مدينة القدس، والتي يتخلَّلها مداهمات همجية وعبث بالمنازل واعتداء على سكانها.

وطالت الاعتقالات اليوم الإثنين، ثلاثة طلاب في أثناء دوامهم بمدرسة رياض الأقصى الواقعة داخل المسجد الأقصى المبارك.

واقتاد جنود الاحتلال الطلاب المعتقلين إلى مركز التحقيق في باب الأسباط، بينما اعتقل المقدسي زين الماجد، وهو والد طالب لم يتمكن الاحتلال من اعتقاله.

تزامن ذلك مع عمليات تضييق على طلبة مدرسة رياض الأقصى، والتدقيق في هوياتهم ومنعهم من الدخول لمدرستهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود زحايكة بعد اقتحام منزل عائلته في جبل المكبر وتخريب وتدمير محتوياته.

وزعم الاحتلال العثور على بنادق آلية، ورايات لحركة حماس خلال عملية اعتقال أحد الشبان في جبل المكبر.

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وكذلك اعتقل الاحتلال الشبان محمد إبراهيم الشيخ ومهران عمار إحميدان، ومحمود مشهور منصور خلال اقتحام بلدة بدّو شمال غرب القدس.

سبق ذلك اعتقال المقدسي عبد الرؤوف جوهر ونجليه خالد وآدم من منزلهم، عقب اقتحامها بلدة أبو ديس.

وإلى جانب الاعتقالات، استدعت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المحرَّر صبيح أبو صبيح للتحقيق، وهو نجل الشهيد صباح أبو صبيح منفذ عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح عام 2016، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين.

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ومدَّدت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى المقدسي محمد شطارة والشاب حسن درويش حتى يوم الأربعاء المقبل، وعماد العباسي من بلدة سلوان ليوم الخميس القادم.

وكانت سلطات الاحتلال قد مدَّدت الاعتقال الإداري للأسير المقدسي مطيع طوقان لـ4 أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وتأتي حملة الاعتقالات، قبل ستة أيام من الاقتحام الواسع الذي تحشد له جماعات الهيكل للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد تلمودية مقرَّرة الشهر الجاري.

وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بإحياء ما يسمَّى "عيد رأس السنة العبرية" والذي يستمر ليومين، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد التلمودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين