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رفض أهلي لنصب خيام لإيواء النازحين من المخيم

بركة: "الحرب العبثية" في عين الحلوة تسيء للعلاقة مع الشعب اللبناني

11 سبتمبر 2023 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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مخيم عين الحلوة
بيروت-غزة/ جمال غيث:

وصف عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج علي بركة الاشتباكات المندلعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بأنها "حرب عبثية".

وشدد بركة في تغريدة له على منصة "إكس"، على أن هذه "الحرب تدميرية تضر بالقضية الفلسطينية، وتسيء إلى العلاقات مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأشار إلى أن الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإخلاء المدارس من المسلحين، ونشر القوة المشتركة وتنفيذ مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

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في السياق، عبرت اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية– لبنان، عن رفضها لإقامة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خيامًا لإيواء اللاجئين النازحين من جراء الاشتباكات المسلحة في المخيم.

وعدَّ مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات محمد الشولي، نصب الخيام في ساحة الملعب البلدي بمدينة صيدا، تجسيدًا لمبدأ التهجير، ويذكر بالنكبة الفلسطينية ودليلًا آخر على النوايا الخطيرة التي تحاك ضد المخيم.

وأوضح الشولي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الاشتباكات المسلحة بين الحين والآخر في المخيم تفاقم معاناة اللاجئين الذين هم بحاجة لترميم منازلهم ودعمهم اقتصاديًّا وإغاثيًّا، مؤكدا أن بقاء الاشتباكات المسلحة في المخيم يشكل خدمة للاحتلال الذي يسعى إلى تدمير مخيمات اللجوء وتقويض حق العودة للفلسطينيين.

وقتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 30 بتجدد الاشتباكات المسلحة خلال اليومين الماضيين، وسط حركة نزوح واسعة لأهالي المخيم.

#عين الحلوة #مخيمات لبنان #مخيمات اللاجئين #الشعب اللبناني

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