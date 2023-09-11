أبو دياب: جماعات الهيكل تهدف لفرض وقائع تهويدية على "الأقصى" عبر بوابة "الأعياد"

حذَّر عضو هيئة أمناء الأقصى، في مدينة القدس، فخري أبو دياب من أن المسجد الأقصى على موعد مع الأعياد اليهودية بعد عدَّة أيام التي تعتبر كابوسًا عليه.

وقال أبو ذياب لقناة حطين الرقمية، إن جماعات الهيكل تهدف إلى فرض وقائع تهويدية في المسجد المبارك، بدعم من حكومة الاحتلال التي تحاول تغيير الواقع في الأقصى حتى لو أدَّى ذلك إلى حرب دينية.

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وأكد أبو دياب أن الأعياد اليهودية ليست بمعزل عن الوضع السياسي لدى الاحتلال، مشيراً إلى أن صمت الأنظمة الدولية شجَّع على التغول في السيطرة على المسجد الأقصى.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.

وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بإحياء ما يسمَّى “عيد رأس السنة العبرية” والذي يستمر ليومين، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين