فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5000 مواطن منذ مطلع العام الجاري

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غضب وانفلات بالخليل بعد إهانة أمن السلطة شابَيْن من عائلة الجعبري

مأساة الطلبة في سجون السلطة.. تعذيب وزنازين قاسية

"علقم" يدعو لدعم خطوات الأسرى في مواجهة قرارات الاحتلال

أبو دياب: جماعات الهيكل تهدف لفرض وقائع تهويدية على "الأقصى" عبر بوابة "الأعياد"

الاحتلال يستهدف صيادًا ويعتقل آخرين في بحر رفح

تتصدرها "ملكة الفواكه".. أغرب أنواع الفواكه في العالم بالصور

حماس: مناورات الركن الشديد (4) تؤكد وحدة المقاومة

حماس ترفض الادعاءات الباطلة بزجِّها في أحداث مخيم عين الحلوة

6 أيام على الاقتحام الواسع على المسجد

أبو دياب: جماعات الهيكل تهدف لفرض وقائع تهويدية على "الأقصى" عبر بوابة "الأعياد"

11 سبتمبر 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
...
مستوطن ينفخ في البوق على تخوم المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة

حذَّر عضو هيئة أمناء الأقصى، في مدينة القدس، فخري أبو دياب من أن المسجد الأقصى على موعد مع الأعياد اليهودية بعد عدَّة أيام التي تعتبر كابوسًا عليه.

وقال أبو ذياب لقناة حطين الرقمية، إن جماعات الهيكل تهدف إلى فرض وقائع تهويدية في المسجد المبارك، بدعم من حكومة الاحتلال التي تحاول تغيير الواقع في الأقصى حتى لو أدَّى ذلك إلى حرب دينية.

اقرأ أيضًا: الأعياد اليهودية.. مرحلة خطيرة وتهويد علني للمسجد الأقصى

وأكد أبو دياب أن الأعياد اليهودية ليست بمعزل عن الوضع السياسي لدى الاحتلال، مشيراً إلى أن صمت الأنظمة الدولية شجَّع على التغول في السيطرة على المسجد الأقصى.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.

وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بإحياء ما يسمَّى “عيد رأس السنة العبرية” والذي يستمر ليومين، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #المسجد الأقصى #الأعياد اليهودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة