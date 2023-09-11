حماس ترفض الادعاءات الباطلة بزجِّها في أحداث مخيم عين الحلوة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن أحد الإعلاميين اتهم عبر فيديو الحركة وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، بدعم الجماعات المسلَّحة في مخيم عين الحلوة ضمن معركة "السيطرة على القرار الفلسطيني" في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ورفضت حماس هذه الادعاءات الباطلة والمزيفة والتي تتعارض مع سياساتنا ومعتقداتنا، معتبرة إياها محاولات قديمة جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

وأضافت: "عملنا منذ اليوم الأول لتفجّر الأحداث في المخيم مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة، لتحقيق الأمن والاستقرار في المخيم".

اقرأ أيضًا: طه: بعض الأطراف المشبوهة تسعى لتمرير فتنة في مخيم "عين الحلوة"

وأكدت حماس أنها والفصائل الفلسطينية في لبنان كافة، يعملون بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كل القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا يوجد بيننا معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني.

وشدَّدت على أن هذه الادعاءات وغيرها لا تمتُّ للحقيقة بصلة، ولا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وأعداء المقاومة الذين يعملون على تمزيق الصف الفلسطيني الداخلي وزرع بذور الفتنة، وإفشال المساعي الفلسطينية واللبنانية لوأدها.

المصدر / فلسطين أون لاين