"العليا للحركة الأسيرة" تدعو لحراك جماهيري واسع مساء غدٍ الثلاثاء

دعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الاثنين، لحراك جماهيري فلسطيني واسع دعماً للأسرى في مواجهة السجان و(وزير الفاشية الصهيوني "بن غفير")، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية مساء غدٍ الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 في مراكز المدن والقرى الفلسطينية تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".

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وقالت في بيان صحفي، بخصوص تأجيل مناقشة قرارات "بن غفير" بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال: إن "تأجيل أو تجميد مناقشة حكومة الاحتلال لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات العدو لن يمر علينا ولا على شعبنا، وإن نضالنا داخل الأسر وخارجه سيستمر حتى تحقيق أهدافنا ودفع العدو عنا وعن مقدساتنا".

وتابعت: إن "التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا"، مضيفة: إن "معركتنا مع هذا العدو مستمرة ومفتوحة حتى زواله عن صدورنا وعن أرضنا، وننتظر جهود كل المخلصين لهذا الشعب وثوابته ومقدساته".

المصدر / فلسطين أون لاين