بلدية جباليا النزلة تُطلق حملة التسهيلات المالية الكبرى

أطلقت بلدية جباليا النزلة حملة التسهيلات المالية الكبرى للمواطنين، شملت عددًا من دوائر وأقسام البلدية، في إطار دورها المنوط بها لمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي تفاصيل الحملة، أفاد مدير وحدة قلم الجمهور أ. علي اللوقة، بأنه سيتم تحويل 100% على مستحقات موظفي حكومة غزة في قسم الجباية العامة لفاتورة الخدمات شرط عمل سداد آلي، كما سيتم إضافة 5% على الخصم الأصلي في نفس القسم لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى والهدم الكلي والشؤون الاجتماعية لمن لم يستفيد من قبل، إضافة إلى خصم 40% على إجمالي فواتير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وضريبة المنازل، و20% للحصص مع منح اشتراك فرعي مجاني للاشتركات الفرعية.

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وقال أ. علي اللوقة: "إنه سيتم تحويل 50% على مستحقات موظفي غزة و50% نقدًا لمعاملات دائرة الهندسة والتنظيم شرط عمل سداد آلي للإسكان لغير الاستثماري"، مضيفًا أنه "سيتم خصم 20% لترخيص الأبنية مُفرَزة الأرض و10% لغير المُفرَزة، إضافة إلى خصم 10%على رسوم ترخيص الحرف والصناعات".

وتبذل بلدية جباليا النزلة جهودها في التخفيف من الأعباء المادية على المواطنين وتشجيعهم على السداد أولًا بأول لمنع التراكمات، من خلال إطلاق حملات التسهيلات المالية بنسب مختلفة في دوائر وأقسام البلدية.





المصدر / فلسطين أون لاين