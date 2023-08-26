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بلديتا جباليا النزلة والدوحة تبحثان إمكانية تنفيذ مشاريع بنية تحتية في جباليا

26 اغسطس 2023 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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بحثت بلديتا جباليا النزلة والدوحة مدى إمكانية تنفيذ مشاريع خاصة بصيانة وإعادة تأهيل الطرق والبنى التحتية في مدينة جباليا، لتحسين المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل تحركات المواطنين والحفاظ على سلامة شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار لبلدية الدوحة في قطر التقى خلالها برئيس البلدية منصور بن عجران البوعينين لمناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز مبدأ الشراكة والتوأمة بين البلديتين.

وبحث الطرفان آلية دعم بلدية الدوحة لبلدية جباليا النزلة وتوفير التدريبات لعدد من الموظفين في مجالات المشاريع وتأهيل البنية التحتية والكهرباء والقطاع الإداري وغيرها من مجالات عمل البلديات.

وشكر النجار بلدية الدوحة على الشراكة في العمل وتعزيز التعاون، مؤكدًا على دور دولة قطر الفاعل في دعم وتطوير المرافق العامة والبنية التحتية في قطاع غزة بشكل عام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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