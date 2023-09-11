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مقتل رجل بالرصاص في عكا يرفع عدد الضحايا لـ 165 منذ بداية العام

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مقتل رجل بالرصاص في عكا يرفع عدد الضحايا لـ 165 منذ بداية العام

11 سبتمبر 2023 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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من موقع جريمة قتل رائد يوسف في عكا

قُتل رائد يوسف، (59 عاما) من مدينة حيفا، من جرّاء إصابته بإطلاق نار قرب عكّا، قبيل انتصاف ليل الأحد؛ ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 165 قتيلا.

وأقرّ طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بوفاة الضحية "يوسف" متأثرا بجراحه الحرجة التي أُصيب بها.

وقال الطاقم الطبيّ، إنه "عند الساعة 10:18 مساءً، ورد بلاغ... بشأن إصابة رجل في حادثة عنف في المنطقة الصناعية"، قرب المدينة.

وأكّد أن أفراده "أقرّوا وفاة رجل يبلغ من العمر 59 عاما، متأثرا بإصابته النافذة"، من جرّاء إصابته بالرصاص.

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وبعد مقتل يوسف، عُثر بين مدينتي عكا وحيفا على مركبة أُضرمت فيها النار، قد تكون قد استُخدمت خلال تنفيذ جريمة القتل.

ويوم السبت، قُتل الشاب جهاد عودة أبو الروس، فيما أصيب شابان آخران، وجميعهم يبلغون 19 عاما من العمر، ببلدة تل السبع في النقب، فيما أصيبت امرأة بجراح حرجة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

وبجريمة "يوسف" يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 165 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة تضاهي سنوات كاملة سابقة.

وكذلك بهذه الجريمة ترتفع عدد القتلى منذ بداية الشهر الجاري إلى 10، بمعدّل قتيل كلّ يوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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