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استعدادا لفصل الشتاء.. البدء بتنظيف مصارف مياه الأمطار بدير البلح

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استعدادا لفصل الشتاء.. البدء بتنظيف مصارف مياه الأمطار بدير البلح

10 سبتمبر 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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البدء تنظيف مصارف مياه الأمطار بدير البلح ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء

شرعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بتنظيف مصارف مياه الأمطار وتهيئتها ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء للحفاظ على سلامة المدينة والمواطنين.

وأوضح رئيس لجنة طوارئ الشتاء م.طارق شاهين أنه تم تشكيل فريق للبدء بتنظيف مصارف مياه الأمطار وفق خطة لتشمل كافة مناطق المدينة وتهيئتها لاستقبال مياه الأمطار ومنع حدوث أي طارئ حيث تم البدء بشارع مستشفى شهداء الأقصى، شارع البيئة، وأضاف: سيتم استكمال باقي المناطق على مدار الأيام القادمة لحين الانتهاء منها بالكامل.

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ولفت أنه قبل الإعلان عن أي منخفضات جوية خلال الموسم سيتم متابعتها لمنع تجمع مياه الأمطار وعرقلة حركة المواطنين.

وفي سياق متصل أفاد أنه من المقرر خلال الأيام القادمة سيتم البدء بتنظيف مجرى وادي السلقا والبدء بتعزيز مجرى الوادي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمنع حدوث أي طارئ خلال الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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