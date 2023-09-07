لجنة الطوارئ ببلدية دير البلح تناقش في اجتماع لها الاستعداد لموسم الشتاء

عقدت لجنة طوارئ الشتاء ببلدية دير البلح اجتماعاً لمناقشة بدء الاستعداد لموسم الشتاء وآليات العمل والعراقيل التي قد تواجههم وطرق التغلب عليها للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددين على ضرورة أخذ كافة التدابير اللازمة والالتزام بخطة الطوارئ.

وناقش رئيس لجنة طوارئ الشتاء م. طارق شاهين خطة العمل للموسم القادم وتشكيل فرق الطوارئ وتجهيز ما يلزمها لتتمكن من متابعة عملها، وأضاف: تم تشكيل 3 فرق ميدانية لتعمل على مدار الوقت في الأيام المعلنة طوارئ ومتابعة كافة التداعيات التي قد تحدث خلال المنخفضات الجوية لا سيما في المناطق الصعبة.

وناقش المجتمعون بدء العمل بتنظيف مصارف مياه الأمطار في كافة المناطق لتكون جاهزة لأي طارئ حيث تم تشكيل فريق ليبدأ بالعمل مطلع الأسبوع القادم، مؤكدين على أهمية تنظيف الشوارع من الرمالة والأتربة قبل البدء بتنظيف الجاليات.

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كما تم مناقشة مجرى وادي السلقا والمناطق التي تتعرض للخطر وقت الشتاء والتجهيزات اللازمة لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية خلال الفترة القادمة ما بين تعزيز السواتر الترابية، تنظيف مجرى الوادي، تنظيف العبارات، لافتين لخطورة التعدي على حرم الوادي وآثاره على المجرى خلال المطر.

في الوقت ذاته تم استعراض المناطق التي تتعرض لتجمع مياه الأمطار خلال فترة الشتاء وإمكانية معالجتها والتغلب عليها وبحث التجهيزات اللازمة للتقليل من مخاطرها وتسهيل تصريف مياه المطر ، معربين عن أملهم أن يمر الموسم بسلام على أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين