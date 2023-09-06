فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التعليم" تعلن موعد بدء التسجيل لامتحان برنامج محو الأمية والتعليم الموازي

بلدية رفح تتلف 60 كيلوجرامًا فواكه فاسدة

غضب بين المعلمين في الضفة من جراء عدم صرف حكومة اشتية رواتبهم كاملة

"حمادة": شعبنا سيتصدَّى لعدوان الاحتلال المتصاعد بحق القدس وأهلها

تحليل: قمة بيروت الثلاثية رسالة تحذير صريحة لحكومة المستوطنين

مطلوب سكرتيرة للعمل في جمعية الوئام الخيرية

نقابات العمال: منع التصدير يهدّد بإغلاق مئات المصانع وتسريح آلاف العمال بغزة

صحيفة عبرية تكشف: اتصالات سرية بين الاحتلال وإندونيسيا بهدف "التطبيع"

ارتفاع آخر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"لجنة الطوارئ" تعلن اعتماد مسمَّى "اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة"

الخاصة بتسليك المصارف

طواقم الصرف الصحفي ببلدية دير البلح تواصل مهام الاستجابة لخدمات المواطنين

06 سبتمبر 2023 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
...
عمال الصرف الصحي في بلدية دير البلح

يواصل عمال الصرف الصحي ببلدية دير البلح تسهيلك مصارف الصرف الصحي للحفاظ على جودة الخدمة وتقديم الخدمات بالشكل المناسب.

وأوضحت دائرة المياه والصرف الصحي أن الدائرة تتعامل مع ما يقارب من 6 طلبات يومياً مقدمة من المواطنين في مناطق المدينة، حيث يتوجه فريق العمل للتدخل وعمل اللازم.

اقرأ أيضا: بلدية دير البلح تعلن بشرى لمواطنيها: رزمة تسهيلات مطلع الأسبوع القادم

وأضافت: يتم العمل بنظام الفترتين لضمان الاستمرار بتقديم الخدمة والحفاظ على البيئة.

واستعرضت المناطق التي تم العمل بها خلال اليومين الماضيين شارع أبو عريف، شارع مسجد الفرقان بالحكر، شارع أرض الخور، شارع السلام، شارع تونس، شارع أبو حسني، منطقة البيئة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#صرف صحي #خدمات #بلدية دير البلح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة