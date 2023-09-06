طواقم الصرف الصحفي ببلدية دير البلح تواصل مهام الاستجابة لخدمات المواطنين

يواصل عمال الصرف الصحي ببلدية دير البلح تسهيلك مصارف الصرف الصحي للحفاظ على جودة الخدمة وتقديم الخدمات بالشكل المناسب.

وأوضحت دائرة المياه والصرف الصحي أن الدائرة تتعامل مع ما يقارب من 6 طلبات يومياً مقدمة من المواطنين في مناطق المدينة، حيث يتوجه فريق العمل للتدخل وعمل اللازم.

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وأضافت: يتم العمل بنظام الفترتين لضمان الاستمرار بتقديم الخدمة والحفاظ على البيئة.

واستعرضت المناطق التي تم العمل بها خلال اليومين الماضيين شارع أبو عريف، شارع مسجد الفرقان بالحكر، شارع أرض الخور، شارع السلام، شارع تونس، شارع أبو حسني، منطقة البيئة.

المصدر / فلسطين أون لاين