هل تعلم أن هذه الأطعمة يجب تناولها بعد سن الخمسين؟

تناولت تقارير صحفية، توصيات خبير تغذية للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، مشيرة إلى أن دماغ الإنسان يشيخ مع تقدّم العمر ويفقد نشاطه وقدراته السابقة. ولكن توجد طرق للوقاية من هذه العملية.

ونقلت عن الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية، قوله: إن "إضافة بعض المواد الغذائية إلى النظام الغذائي بعد سن الخمسين يبطئ هذه العملية".

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وهذه المواد هي:

1- الأسماك البحرية الدهنية

ويوضح خبير التغذية أنه للحصول على العناصر المغذية ودعم عمل الدماغ يجب تناول أسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل 3- 4 مرات في الأسبوع لأن هذه الأسماك هي مصدر رئيس لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لأغشية الخلايا.

وكما أن هذه الأسماك هي مصدر فيتامين D وهذه مواد ضرورية أيضًا لعمل الجهاز العصبي المركزي.

2- منتجات الألبان والحبوب

ويحذّر الخبير من الالتهابات واضطراب عمل الأمعاء، لأنها تسبّب اضطراب وظائف الدماغ وتسرع شيخوخته وتزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب، لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي بعد سن الخمسين هذه المواد لأنها تحسن عملية الهضم، إذ يجب تناول منتجات الألبان المخمرة 1-2 مرة في اليوم.

وكما يجب تناول منتجات غنية بالألياف الغذائية : خبز الحبوب الكاملة، والحنطة السوداء والشوفان.

3- الفواكه والخضروات والثمار

ويحصل الإنسان بعد سن الخمسين على مركبات الفلافونويد ومجموعة فيتامين B الموجودة في الثمار والخضار الورقية والخضروات والفواكه. أي يجب أن يتناول الخضروات مع كل وجبة طعام، بحيث يبلغ وزن ما يأكله منها في اليوم حوالي نصف كيلوغرام، كما يجب تناول الفواكه والثمار يوميًّا.

4- المكسرات

يشير غينزبورغ إلى أن الأحماض الدهنية المشبعة لا تقل أهمية لعمل الدماغ البشري. لأنها تساعد على تكوين الهياكل الخلوية للجسم. والمكسرات مثل الجوز واللوز والفستق وغيرها تحتوي على نسبة جيدة منها لذلك يجب تناول حوالي 50 غرامًا منها يوميًّا.

5- التوابل

وأكد أن تحسن التوابل مثل الزنجبيل والكركم والفلفل والثوم والبصل عمل الدماغ، لافتًا إلى أهمية تناول الفيتامينات لأنه في هذا العمر تحصل في جسم الرجال والنساء تغيّرات وتهيمن الأمراض المزمنة.

المصدر / وكالات