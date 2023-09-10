مقاومون يطلقون صاروخًا صوب مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين

أطلق مقاومون، اليوم الأحد، صاروخًا صوب مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين شمال الضفة الغربية.

وأطلقت مجموعة تطلق على نفسها "كتيبة العياش" عن قصف مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين بصاروخ قسام (١)، في إطار الإعداد والتطوير المستمر، وردا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وثأرًا لحرائرنا وشرفنا.

وقالت في بيان لها: "نبشركم يا أبناء شعبنا بأننا في كتيبة العياش بخير وأنه لم يتم اعتقال أو كشف أي من مجاهدينا الأبطال، وأن ما يروج له الاحتلال عبارة عن تسويق لإنجاز نصر وهمي لتغطية فشله وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف".

وأضافت: "إننا في كتيبة العياش نعمل في ظروف أمنية معقدة وفي سريه تامة بسبب وضع الضفة الأمني، فالطريق الذي نسير فيه ليس سهلا ويحتاج للكثير من العمل والجهد فنحن ننجح ونفشل ولكننا مستمرون بإذن الله حتى تحقيق هدفنا".

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وأردفت: "نقول لهذا العدو الفاشل والذي يحاول تغطية فشله بالكذب والتضييق على أسرانا الابطال أن الأسرى كما المسرى خط أحمر لا يمكن السكوت عن تجاوزه وأننا في كتيبة العياش سنكون حاضرين بالوقت المناسب بإذن الله".

وسبق أن أطلق مقاومون خلال الأشهر الماضية، صواريخ باتجاه عدة مستوطنات في غلاف جنين شمال الضفة.

وتشكل عملية إطلاق صواريخ بدائية نحو مستوطنات الاحتلال، تطوراً لافتاً في ظل سعي المقاومة لتطوير قدراتها العسكرية، تزامناً مع اعتداءات الاحتلال المتصاعدة وجرائمه في مدن وقرى الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين