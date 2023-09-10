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الانتهاء من أعمال رصف شارع السعايدة جنوب شرق البريج

الانتهاء من أعمال رصف شارع السعايدة جنوب شرق البريج

10 سبتمبر 2023 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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الانتهاء من أعمال رصف شارع السعايدة جنوب شرق البريج 

أنهت بلدية المغازي بالتعاون مع بلدية البريج من رصف الجزء الأخير من شارع السعايدة بطول 70 م جنوب شرق البريج، ضمن مشروع تطوير شارع 42 بحى الزعفران بالمغازي بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للشارع؛ حيث شملت تمديد شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي.

أكد م. أيمن الدويك رئيس بلدية البريج أن هذا الشارع كان من أولويات البلدية لحل أزمة عدد كبير من سكان المنطقة الجنوبية في البريج، ويربط هذا الشارع منطقتي المغازي والبريج ويساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على شارع صلاح الدين.

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وتقدم بالشكر لبلدية المغازي على تعاونها مع البلدية في إعداد وتنفيذ جميع مراحل المشروع.

يذكر أنّ المشروع بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات، ضمن برنامج تطوير المناطق المهمشة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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