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بلدية البريج تُكرِّم حفظة القرآن الكريم

06 سبتمبر 2023 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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بلدية البريج تُكرِّم حفظة القرآن الكريم

 كرمت بلدية البريج مساء اليوم ممثلةً برئيسها م. أيمن الدويك، وأعضاء المجلس البلدي حفظة كتاب الله في منطقة البريج من الذين سردوا القرآن كاملاً على جلسة واحدة، وذلك بحضور قيادات مجتمعية، وشخصيات اعتبارية، ووجهاء ومخاتير وإعلاميين ولجان الأحياء والمجلس الشبابي في البريج، ووفد من دار القرآن والسنة- المنطقة الوسطى.

من جهته بارك م. أيمن الدويك للحفظة في البريج على هذا الإنجار العظيم، الذين بذلوا أنفسهم ووقتهم لله تعالى، وصبروا وصابروا حتى أكرمهم الله بهذه الكرامات.

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وتقدم "الدويك" بالشكر لدار القرآن والسنة التي كان لها العطاء الثمين في رعاية جهد وكرامة خدمة هذا الكتاب وأهله، وثمن جهود كل من كان لهم دور في خدمة ومساندة هذا المشروع المبارك.

وأضاف "الدويك" أننا في بلدية البريج بدافع مسئوليتنا المجتمعية تجاه أهلنا في البريج نحتضن كافة الطاقات والجهود والإبداعات وننميها ونرعاها في سبيل خدمة وتنمية أهلنا في البريج.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية البريج #سرد القرآن #دار القرآن والسنة

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