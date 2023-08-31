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بالصور حفل تكريم 1442 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في غزة

31 اغسطس 2023 . الساعة 23:32 بتوقيت القدس
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حفل تكريم 1442 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في غزة

أقيم في قطاع غزة، مساء الخميس، حفل لتكريم مئات من حفظة القرآن الكريم تمكنوا من سرده غيبا في جلسة واحدة منتصف أغسطس/ آب الجاري.

ونظم الحفل بملعب اليرموك بمدينة غزة، تحت عنوان "صفوة الحفاظ 2" بحضور الآلاف من الفلسطينيين، وكُرم فيه 1442 حافظا وحافظة، بتنفيذ من "دار القرآن الكريم والسنة"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال د. عبد الرحمن الجمل، رئيس مجلس إدارة دار القرآن الكريم والسنة، في كلمته على هامش الحفل: "نُكرم الحافظين والحافظات الذين سردوا القرآن على جلسة واحدة لنعلي راية القرآن".

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وأضاف: "نحن سعداء بانتشار ثقافة سرد القرآن الكريم بجلسة واحدة، فحفظ كتاب الله يرفع من قدر حافظه".

ولفت إلى أنه: "لا عائق لأي أحد من حفظ القرآن فهناك الكفيف والمُقعد والطفل حفظه، وسرده غيبا بجلسة واحدة".

وأوصى الجمل حفظة القرآن "بألا يشغلهم أي شيء عن القرآن الكريم، أو يهجروه، وأن يتلونه حق تلاوته".

و"دار القرآن الكريم والسنة" جمعية خيرية تأسست عام 1992، بهدف تحفيظ القرآن الكريم، و تدريس أحكام التلاوة والتجويد والحديث الشريف.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا بريا وبحريا على غزة منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، ما حوّل القطاع إلى ما يشبه سجنا كبيرا يعيش فيه أكثر من مليوني شخص في ظروف إنسانية واقتصادية صعبة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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