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بالفيديو الاحتلال يقتحم مدينة أريحا واندلاع مواجهات مع الشبان

10 سبتمبر 2023 . الساعة 02:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وانتشرت بين أزقتها، واعتلت أسطح منازل المواطنين تحت تهديد السلاح.

فيما شرعت قوات الاحتلال في إطلاق عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما تسبب في إصابة عدد منهم بالاختناق عُولجوا ميدانيًا.

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وتخللت عملية الاقتحام، دهم عدد من منازل المواطنين واستجواب ساكنيها وتخريب محتوياتها قبل الانسحاب منها، دون أن يُبلغ عن مصابين أو معتقلين حتى اللحظة.

فيما استهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة أريحا بالزجاجات الحارقة، لترد القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان في شارع عمان بمدينة أريحا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مواجهات #أريحا #إطلاق نار #الشباب الثائر

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